Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на «Коле»

В Кировском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Возбуждено уголовное дело.

Трагическая авария случилась в понедельник, 17 мая, на 79 километре автодороги «Кола». 82-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, столкнулся с автомобилем «Ситроен». В результате вторая иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Максус».

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в результате ДТП скончался 43-летний водитель «Максус». Мальчик 2015 года рождения, находящийся на пассажирском сидении, госпитализирован в средней степени тяжести. Водитель автомобиля «Ситроен» также госпитализирован в средней степени тяжести.

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