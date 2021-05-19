Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на «Коле»

Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на «Коле»
Пострадавших госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кировском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Возбуждено уголовное дело.

Трагическая авария случилась в понедельник, 17 мая, на 79 километре автодороги «Кола». 82-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, столкнулся с автомобилем «Ситроен». В результате вторая иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Максус».

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в результате ДТП скончался 43-летний водитель «Максус». Мальчик 2015 года рождения, находящийся на пассажирском сидении, госпитализирован в средней степени тяжести. Водитель автомобиля «Ситроен» также госпитализирован в средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночью две фуры столкнулись на внешнем кольце КАД.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дтп проверка


 

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