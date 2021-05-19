Ночью две фуры столкнулись на внешнем кольце КАД

На Кольцевой автодороге Петербурга сегодня ночью произошла жесткая авария. Дорогу не смогли поделить два грузовика.

Авария случилась в среду, 19 мая, на 74-м км внешней стороны трассы. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Один из большегрузов перевозил цистерну с надписью «огнеопасно», но пожара в результате столкновения удалось избежать.

Обе машины сильно пострадали. На протяжении нескольких метров на дороге рассыпаны осколки кабин, одну из фур развернуло на 180 градусов от удара.

О состоянии водителей на данный момент ничего не сообщается. К месту ЧП прибыли спасатели и сотрудники полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковой автомобиль перевернулся на Пулковском шоссе.