Ночью две фуры столкнулись на внешнем кольце КАД

На Кольцевой автодороге Петербурга сегодня ночью произошла жесткая авария. Дорогу не смогли поделить два грузовика.
Авария случилась в среду, 19 мая, на 74-м км внешней стороны трассы. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Один из большегрузов перевозил цистерну с надписью «огнеопасно», но пожара в результате столкновения удалось избежать.
Обе машины сильно пострадали. На протяжении нескольких метров на дороге рассыпаны осколки кабин, одну из фур развернуло на 180 градусов от удара.
О состоянии водителей на данный момент ничего не сообщается. К месту ЧП прибыли спасатели и сотрудники полиции.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковой автомобиль перевернулся на Пулковском шоссе.