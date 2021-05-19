Легковой автомобиль перевернулся на Пулковском шоссе

На Пулковском шоссе в Петербурге перевернулся легковой автомобиль. Причины случившегося выясняются.

Дорожный инцидент произошел утром в среду, 19 мая. Фотографии места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перевернулась Лада гранта у въезда в тоннель», — написал автор записи.

На кадрах видно, что перевернутый автомобиль оказался у дорожного ограждения. Передняя часть машины сильно повреждена, на дороге разбросаны осколки и детали транспортного средства. Вторым участником аварии, по предварительным данным, стал грузовик.

Другие подробности устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль сбил мотоциклиста на перекрестке Швецова и Стачек.