Легковой автомобиль перевернулся на Пулковском шоссе

Легковой автомобиль перевернулся на Пулковском шоссе
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Пулковском шоссе в Петербурге перевернулся легковой автомобиль. Причины случившегося выясняются.

Дорожный инцидент произошел утром в среду, 19 мая. Фотографии места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перевернулась Лада гранта у въезда в тоннель», — написал автор записи.

На кадрах видно, что перевернутый автомобиль оказался у дорожного ограждения. Передняя часть машины сильно повреждена, на дороге разбросаны осколки и детали транспортного средства. Вторым участником аварии, по предварительным данным, стал грузовик.

Другие подробности устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль сбил мотоциклиста на перекрестке Швецова и Стачек.

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Легковой автомобиль перевернулся на Пулковском шоссе
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