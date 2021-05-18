Автомобиль сбил мотоциклиста на перекрестке Швецова и Стачек

Автомобиль сбил мотоциклиста на перекрестке Швецова и Стачек
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На перекрестке улицы Швецова и проспекта Стачек в Петербурге сбили мотоциклиста. На месте скорая помощь.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 18 мая. Фотографии места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Сбили мотоциклиста», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах не зафиксированы участники столкновения, однако видно, что на месте уже работают медики. Причины случившегося и сведения о состоянии водителей уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль пробил ограждение после массового ДТП на Крыленко.

дтп мотоцикл новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти пресекли факты незаконного вылова более 800 экземпляров корюшки
Песков ответил на вопрос об отмене ПМЭФ в 2021 году
Автомобиль сбил мотоциклиста на перекрестке Швецова и Стачек
Традиционным школьным Последним звонкам быть!
В России за сутки выявили 8 183 случая заражения COVID
Рост смертности и занятые койки: коронавирус в Петербурге к 18 мая
В Петербурге за день «заминировали» три школы, детей эвакуировали
Открылся Санкт-Петербургский международный юридический форум