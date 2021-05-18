Автомобиль сбил мотоциклиста на перекрестке Швецова и Стачек

На перекрестке улицы Швецова и проспекта Стачек в Петербурге сбили мотоциклиста. На месте скорая помощь.
Дорожный инцидент произошел во вторник, 18 мая. Фотографии места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Сбили мотоциклиста», — написал автор записи.
На опубликованных кадрах не зафиксированы участники столкновения, однако видно, что на месте уже работают медики. Причины случившегося и сведения о состоянии водителей уточняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль пробил ограждение после массового ДТП на Крыленко.