Автомобиль пробил ограждение после массового ДТП на Крыленко

На улице Крыленко произошло ДТП с участием как минимум трех машин. Одна из них протаранила ограду.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 18 мая, у дома №1. Фотографии места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Мазда 3 собрала 2 стоящих автомобиля в бутерброд», — написал автор записи.

На кадрах зафиксировано, что одно из машин пробила ограждение. Передняя часть транспортного средства оказалась полностью разбита.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самокатчица попала в больницу после ДТП с легковушкой на пересечении Лермонтовского и Союза Печатников.