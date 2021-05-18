Автомобиль пробил ограждение после массового ДТП на Крыленко

Автомобиль пробил ограждение после массового ДТП на Крыленко
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На улице Крыленко произошло ДТП с участием как минимум трех машин. Одна из них протаранила ограду.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 18 мая, у дома №1. Фотографии места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Мазда 3 собрала 2 стоящих автомобиля в бутерброд», — написал автор записи.

На кадрах зафиксировано, что одно из машин пробила ограждение. Передняя часть транспортного средства оказалась полностью разбита.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самокатчица попала в больницу после ДТП с легковушкой на пересечении Лермонтовского и Союза Печатников.

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