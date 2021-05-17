Самокатчица попала в больницу после ДТП с легковушкой на пересечении Лермонтовского и Союза Печатников

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с участием самоката. Один человек серьезно пострадал.
Дорожный инцидент случился сегодня, 17 мая, на пересечении Лермонтовского проспекта и улицы Союза Печатников. Кадры с места аварии опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, самокатчицу на пешеходном переходе сбила легковушка. Пострадавшая получила серьезные травмы и была госпитализирована.
Другие подробности выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль сбил спешившего на автобус пешехода в Новой Охте.