Самокатчица попала в больницу после ДТП с легковушкой на пересечении Лермонтовского и Союза Печатников

Самокатчица попала в больницу после ДТП с легковушкой на пересечении Лермонтовского и Союза Печатников
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с участием самоката. Один человек серьезно пострадал.

Дорожный инцидент случился сегодня, 17 мая, на пересечении Лермонтовского проспекта и улицы Союза Печатников. Кадры с места аварии опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, самокатчицу на пешеходном переходе сбила легковушка. Пострадавшая получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль сбил спешившего на автобус пешехода в Новой Охте.

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