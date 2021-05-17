Автомобиль сбил спешившего на автобус пешехода в Новой Охте

В Новой Охте произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент запечатлел видеорегистратор.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 17 мая. Кадры с места аварии опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, перед нерегулируемым пешеходным переходом водитель за рулем «Рено» забыл притормозить и сбил спешившего на автобус человека.

В комментариях к записи многие пользователи встали на сторону автомобилиста, отметив, что пешеход должен был оценить ситуацию перед тем, как перебегать дорогу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мотоциклист снес ребенка на велосипеде во Всеволожском районе, оставив его лежать на дороге.