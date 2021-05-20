Задержанный за нападение на дом пастора петербуржец стал фигурантом еще одного уголовного дела

Задержанный в Петербурге за нападение на дом пастора стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, во время обыска в доме подозреваемого нашли пистолет, переделанный из сигнального, патроны и магазин. Все это он хранил в своей квартире на Новочеркасском проспекте.

Напомним, трое злоумышленников пробрались в дом к пастору церкви, избили его, а затем вынесли из дома семь тысяч евро, два мобильных телефона, три банковские карты и цепочку из желтого металла. Общая сумма ущерба составила почти 550 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Октябрьском районном суде вечером 19 мая состоялось заседание по делу о разбойном нападении на пастора церкви «Благая весть» в Песочном. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.