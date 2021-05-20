Задержанный за нападение на дом пастора петербуржец стал фигурантом еще одного уголовного дела

Задержанный за нападение на дом пастора петербуржец стал фигурантом еще одного уголовного дела
Возбужденно уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Задержанный в Петербурге за нападение на дом пастора стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, во время обыска в доме подозреваемого нашли пистолет, переделанный из сигнального, патроны и магазин. Все это он хранил в своей квартире на Новочеркасском проспекте.

Напомним, трое злоумышленников пробрались в дом к пастору церкви, избили его, а затем вынесли из дома семь тысяч евро, два мобильных телефона, три банковские карты и цепочку из желтого металла. Общая сумма ущерба составила почти 550 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Октябрьском районном суде вечером 19 мая состоялось заседание по делу о разбойном нападении на пастора церкви «Благая весть» в Песочном. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

незаконное хранение оружия пастор уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Повседневный Петербург: обнаженная в центре города, полуголый «агент ...
В Выборгском районе аноним «заминировал» 11 школ
У водителей-нарушителей правил платной парковки в Петербурге есть 15 минут, ...
Сетевой магазин выплатил петербурженке 120 тысяч рублей за сломанную руку
Задержанный за нападение на дом пастора петербуржец стал фигурантом еще ...
Автомобилист насмерть сбил пешехода-нарушителя на Витебском проспекте
Пенсионер сбил второклашку на роликах в Тихвине
Гроза уже уничтожила десятки деревьев и убила человека, но еще не закончила ...