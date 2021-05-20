Главу соцпитания Петербурга Алексея Барабанщикова избили

В Петербурге было совершено нападение на главу управления социального питания Северной столицы Алексея Барабанщикова.

«Мойка78» сообщает, что по неподтвержденным данным налет со стороны неизвестных людей. Однако пострадавшему ничего не угрожает, потому как чиновнику нанесли не слишком сильные травмы.

Известно, что Управление социального питания отвечает за доставку еды в учебные заведения города на Неве. Так, Алексей Барабанщиков стал главой ведомства еще в феврале 2020 года.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что задержан подозреваемый в нападении на салон красоты в Мурино, им оказался 19-летний уроженец Надыма.

Также Gazeta.Spb писала, что в Петербурге задержан подпольный оружейник: у него дома хранились пистолеты, сотни патронов, порох и 1,6 млн рублей.