Режиссер Владимир Бортко рассказал, почему опять экранизируют «Мастера и Маргариту»

По роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в России будут вновь снимать фильм, главные роли достались Юлии Снигирь и Евгению Цыганову.

В разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» режиссер Владимир Бортко объяснил, почему роман остается таким популярным у зрителя.

Кроме телеэкранизаций Булгакова зачастую ставят на сцене театра. Такую любовь к произведению Бортко объясняет желанием россиян смотреть мистические сюжеты.

Стоит отметить, что Владимир Бортко в 2005 году создал телесериал с большим количеством известных российских актеров. Данная работа передала содержание книги максимально близко к тексту.

А тем, кто будет трудиться над новой экранизацией Бортко пожелал удачи.

Известно, что снимать «Мастер и Маргариту» начнутся уже летом, 3 июля.

Также одним из героев фильма сыграет сам автор, Михаил Булгаков, а на роль Воланда приглашен иностранный актер.

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