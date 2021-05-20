Петербуржцы стоят в вечерних 9-балльных пробках

Сегодня вечером 20 мая в Северной столице собрались 9-балльные пробки. Горожане едут с работы.
Согласно данным «Яндкс.Пробки», в четверг, 20 мая, к 19:00 ситуация на дорогах города оценивается в 9 баллов. Ситуацию осложняет не только час пик, но и проливные дожди с громом и молниями.
Наибольшее скопление машин наблюдается на Каменноостровском проспекте, улицы Пестеля, Кирочной Гончарной, набережной Обводного канала, улице Глинки, Лиговском проспекте.
Красные участки также имеются в Петергофе, в Пушкине, на КАДе.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Северную столицу в очередной раз обрушилась гроза.