Петербуржцы стоят в вечерних 9-балльных пробках

Ситуация станет лучше к 20 часам. Фото: "Яндекс пробки"

Ситуация станет лучше к 20 часам. Фото: "Яндекс пробки"

Сегодня вечером 20 мая в Северной столице собрались 9-балльные пробки. Горожане едут с работы.

Согласно данным «Яндкс.Пробки», в четверг, 20 мая, к 19:00 ситуация на дорогах города оценивается в 9 баллов. Ситуацию осложняет не только час пик, но и проливные дожди с громом и молниями.

Наибольшее скопление машин наблюдается на Каменноостровском проспекте, улицы Пестеля, Кирочной Гончарной, набережной Обводного канала, улице Глинки, Лиговском проспекте.

Красные участки также имеются в Петергофе, в Пушкине, на КАДе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Северную столицу в очередной раз обрушилась гроза.