Не опять, а снова: на Северную столицу в очередной раз обрушилась гроза

Горожанам лучше не выходить на улицу без зонта. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Горожанам лучше не выходить на улицу без зонта. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Ближе к вечеру 20 мая в городе на Неве вновь буйствует погода. Так, в разных районах Петербурга льют проливные дожди и летят ослепительные молнии.

Жаркое лето покинуло Петербург. И теперь по прогнозам синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха составляет 14,5 градусов тепла. Ветер западный 3-5 метров в секунду.

Сообщается, что грозы бьют на севере и северо-востоке, а также в соседних от Северной столицы городах Ленинградской области, в том числе в Шлиссельбурге, Всеволожске, Сестрорецке и Гатчине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 18 мая в Северной столице и 47-ом регионе случилась настоящая буря, которая оставила жителей сразу нескольких районов без света.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге закрыли сады и скверы из-за непогоды.