Выступление Манижи набрало рекордное количество просмотров на YouTube-канале «Евровидения»

Выступление Манижи набрало рекордное количество просмотров на YouTube-канале «Евровидения»
Певица Манижа. Фото: www.instagram.com/manizha

Его посмотрели более 6,2 миллионов раз.

Выступление певицы Манижи набрало рекордное количество просмотров среди всех конкурсантов первого полуфинала «Евровидения». Его увидели более 6,2 миллиона человек. При этом полная трансляция полуфинала набрала всего 2,8 миллиона просмотров. На втором месте оказалась украинская группа, а на третьем – кипрская группа.

Напоминаем, что Манижа прошла в финал и представит Россию на конкурсе уже 22 мая. Иностранцы хорошо отреагировали на выступление певицы, многие пишут, что артистка довела их до слез.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Жириновский, критиковавший Манижу, все-таки пожелал ей победы.

видео евровидение манижа


 

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