На берегу Финского залива найдено тело мертвого тюленя

На берегу Финского залива найдено тело мертвого тюленя
Финский залив. Фото: www.instagram.com/dambaspb_kzs/

Непонятно, что стало причиной смерти – видимых признаков не обнаружено.

На северный берег Финского залива сегодня, 20 мая, вынесло труп тюленя. Об этом пишет «Мегаполис», ссылаясь на собственные источники.

Очевидцы рассказывают, что увидели бездыханное тело на пляже у парка Дубки. Животное выбросило на песок волнами. Местные жители не заметили на теле тюленя видимых причин летального исхода – ни ран, ни повреждений. Непонятно, что случилось – это предстоит выяснить специалистам.

«Он наверняка задохнулся, запутавшись в рыболовных сетях»,

— предположила одна из пользовательниц.

Подробности инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что испуганного нерпенка заметили в канале Грибоедова.

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