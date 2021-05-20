В больнице им. Семашко возобновили прием ковид-пациентов

Власти решили увеличить число коек для пациентов, зараженных инфекцией.

Городская больница имени Семашко возобновляет прием коронавирусных пациентов в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Об этом рассказал первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

Он отметил, что в городе развернуто 5,5 тысяч коек. С 21 мая их количество увеличится на 450 и составит почти шесть тысяч. Сарана объяснил, что в основном в больницы попадают тяжелые и крайне тяжелые пациенты. Чтобы была возможность оказать помощь всем, нужно маневрировать коечным фондом.

Он добавил, что в петербургских больницах умеют лечить коронавирусных пациентов, также должно хватить медицинских препаратов и аппаратов ИВЛ.

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