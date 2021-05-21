Немецкий политик описал сценарий третьей мировой войны

Немецкий политик описал сценарий третьей мировой войны
Правила кибербезопаности необходимо соблюдать и при использовании Wi-Fi-роутера. Фото: pixabay
Третья мировая война пройдет без танков заявил бывший премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Гюнтер Эттингер.
Политик вспомнил о нескольких кибертаках: взлом компьютера Ангелы Меркель шесть лет назад, атаки на США, сообщает Handelsblatt. Он считает, что за этим могут стоять российские хакеры.
Он отметил, что Евросоюз выделил на киберзащиту полтора миллиарда евро до 2027 года.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МИД назвал источники кибератак на Россию в 2020 году. Большинство кибератак на Россию в прошлом году было совершено с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах.
Германия кибербезопасность кибердержава мнение эксперта Россия третья мировая война


 

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