Немецкий политик описал сценарий третьей мировой войны

Эттингер уверен, что если и будет третья мировая война, то в виртуальном пространстве. Кибердержавами эксперт назвал Россию, США, Китай и Израиль и Иран. Москва — самая сильная из них. Экс-министр посоветовал Германии сконцентрироваться на киберзащите, она отстаёт от кибердержав.