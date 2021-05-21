Изнасилования и надругательства в Петербурге: пять новых инцидентов за сутки

За минувшие сутки в полицию Северной столицы поступило два новых заявления об изнасиловании и развращении несовершеннолетних, а стражи порядка изобличили в причастности к преступлениям такого рода троих человек.

Так, утром 20 мая к правоохранителям Красносельского района обратилась 39-летняя петербурженка. Заявительница рассказала, что во время вечеринки у её приятеля дома она распивала алкоголь с малознакомым мужчиной, представившимся «Игорем», а затем он изнасиловал женщину.

Пострадавшая обратилась в больницу, откуда её отпустили после оказания помощи в удовлетворительном состоянии. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого, который оказался 35-летним безработным, который был судим за грабеж и неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Теперь в его отношении возбуждено еще одно уголовное дело.

К счастью, насильники в подавляющем числе случаев не уходят от ответа. Так, правоохранители разыскали 33-летнего мужчину, потенциально причастного к надругательству над первокурсницей университета Профсоюзов, о чем девушка заявила 11 мая. Выяснилось, что с 13 мая преступник отбывает административное наказание за вождение в нетрезвом виде. Теперь его отправили под стражу на гораздо более долгий срок — до завершения расследования и суда.

Также полицейские раскрыли случай изнасилования, произошедший 1 марта в Невском районе города. 24-летняя девушка заявила о нападении на нее 50-летнего знакомого, гражданина Таджикистана в квартире на Шлиссельбургском проспекте. Спустя два месяца розыска подозреваемого задержали, он находится в изоляторе временного содержания.

Увы, и дети в Северной столице нередко становятся жертвами злоумышленников. Так, 19 мая к стражам порядка обратилась 29-летняя жительница Малой Морской улицы, которая заявила, что ей написал незнакомец, который сообщил о своем намерении совершить развратные действия в отношении её двухлетней дочери.

Затем через «Телеграмм» подозрительный мужчина отправил встревоженной матери несколько порнографических снимков, на которых были запечатлены несовершеннолетние. Женщина сразу же передала материалы правоохранителям, которые уже на следующий день задержали подозреваемого — 34-летнего безработного жителя Пловдивской улицы. Мотивы мужчины установят в ходе расследования уголовного дела.

Кроме того, полицейские установили причастность находящегося под стражей 62-летнего петербуржца, подозреваемого в двух эпизодах развратных действий в отношении детей, к еще двум аналогичным случаям. Жертвами мужчины стали девочки 14 и 11 лет.