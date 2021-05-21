В Петербурге вычислили серийного похитителя велосипедов

В Петербурге вычислили серийного похитителя велосипедов
Общий ущерб составил 140 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге сотрудники полиции раскрыли целую серию краж велосипедов. Ущерб составил 140 тысяч рублей.

Еще 10 сентября прошлого года за кражу велосипеда у местного жителя был пойман неоднократно судимый за имущественные преступления 42-летний мужчина. Тогда по факту кражи возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастность задержанного к совершению семи аналогичных преступлений.

Общий ущерб составил 140 тысяч рублей. По данным фактам также возбудили уголовные дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Будапештской улице у курьера доставки еды украли велосипед.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости СПб


 

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