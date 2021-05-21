Стало известно, кто получит право бесплатного проезда в общественном транспорте Петербурга во время матчей ЕВРО-2020

Градоначальник Петербурга Александр Беглов подписал документ, определяющий порядок бесплатного проезда и провоза багажа во время матчей чемпионата Европы по футболу UEFA.

На сайте администрация Петербурга сообщается, что данная бумага дает право бесплатного проезда и провоза багажа участникам спортивных соревнований, представителям СМИ при аккредитации и зрителям футбольных матчей при наличии билета на матч.

Для данных групп людей городской и пригородный общественный транспорт будет бесплатным.

Известно, что льгота касается метрополитена, автобуса-шаттла, трамваев №19 и №48 и всех электричек города и Ленинградской области.

Так, свое право на бесплатный проезд будет действовать в течение суток, в день проведения матча — с 0.00 до 23.59 следующего дня. Кроме того, ограничения количества поездок не будет. Однако важным является наличие соответствующего билета или документа.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Петербурге усилены меры безопасности и запрет на продажу алкоголя.