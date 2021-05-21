Усманов и Абрамович попали в топ-10 самых богатых бизнесменов Великобритании

Олигархи Алишер Усманов и Роман Абрамович улучшили свои позиции в рейтинге самых богатых бизнесменов в Великобритании.

Усманов поднялся на шестую строчку, сообщает The Sunday Times. Состояние хозяина холдинга USM («Мегафон», Mail.ru Group) увеличилось за 2020 год на £1,72 млрд и достигло £13,4 млрд.

Издание называет Усманова самым щедрым благотворителем рейтинга. В 2020 году он потратил на благотворительность более £500 млн.

Роман Абрамович в этом году на восьмом месте ( £12,10 млрд). Ещё в прошлом году он был на 12-ой позиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалист объяснил, как повышение ставки Центробанка скажется на ипотеке .В этом году Центральный банк России повысил ключевую ставку до 5%, чего не случалось уже семь лет. Такое решение ЦБ стало результатом растущей инфляции и постепенным восстановлением экономики.