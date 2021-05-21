На Митрофаньевском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП. Столкнувшиеся автомобили выстроились в паровозик.
Дорожный инцидент произошел в пятницу, 21 мая, на участке в сторону Обводного канала. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Столкнулись немец и два отечественных автомобиля», — написал автор записи.
На кадрах видно, что транспортные средства заняли одну полосу движения. Машины отделались небольшими вмятинами и царапинами. Дорога свободна от пробок.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель белого Volkswagen протаранил ограждение на Софийской и уехал.