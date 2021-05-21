Автомобилисты заметили паровозик из машин на Митрофаньевском шоссе

Машины не мешают проезду по Митрофаньевскому шоссе. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Машины не мешают проезду по Митрофаньевскому шоссе. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Митрофаньевском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП. Столкнувшиеся автомобили выстроились в паровозик.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 21 мая, на участке в сторону Обводного канала. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Столкнулись немец и два отечественных автомобиля», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства заняли одну полосу движения. Машины отделались небольшими вмятинами и царапинами. Дорога свободна от пробок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель белого Volkswagen протаранил ограждение на Софийской и уехал.