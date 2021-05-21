Футбольные болельщики смогут приехать в Россию на Чемпионат Европы без визы

В Северную столицу разрешили приезжать иностранным болельщикам без визы.

Комитет по развитию туризма Петербурга сообщает, что в связи с чемпионатом по футболу болельщикам стал разрешен въезд на территорию России без визы, а лишь по FAN-ID.

Так, соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В связи с этим, для того, чтобы пересечь границу с Россией гостям будут необходимы три документа: билет на матч, паспорт болельщика Fan ID и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Известно, что въезд в Россию возможен с 29 мая по 2 июля. При этом быть на территории России болельщики смогут до 12 июля включительно. Кроме того, Fan ID даёт право пересекать границу не раз и не ограничивает болельщиков в передвижениях по стране.

Сообщается, что официальные лица турнира и другой персонал смогут оформить въезд в Российскую Федерацию в упрощенном порядке.

Стоит напомнить, что в данный момент заполняемость трибун на матчах чемпионата Европы по футболу на арене в Петербурге составляет 50%. Несмотря на это эта цифра может быть увеличена до 75% . Однако сделано это будет лишь в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что перед Евро-2020 усилили меры безопасности.