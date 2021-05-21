Транспортная прокуратура Петербурга отреагировала на сообщение Аэрофлота о задержках рейсов

Прокуратура Петербурга объяснила, что держит под контролем ситуацию с Аэрофлотом. Фото: https://procspb.spb-spr.ru/

Прокуратура Петербурга объяснила, что держит под контролем ситуацию с Аэрофлотом. Фото: https://procspb.spb-spr.ru/

Северо-Западная транспортная прокуратура ответила на сообщение компании «Аэрофлот» о возможных задержках регистрации пассажиров в связи с техническим сбоем.

Так Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что держит под контролем соблюдение прав пассажиров во всех поднадзорных аэропортах из-за сведений Аэрофлота о том, что может быть задержана регистрация из-за техсбоя поставщика ИТ-услуг.

Когда СМИ начали публиковать информацию о том, что в аэропорту Мурманска произошло массовое скопление пассажиров, то на место выехал старший помощник транспортного прокурора Денис Осокин.

Сообщается, что контроль за соблюдением прав пассажиров проходит во всех аэропортах, за которыми обязана следить Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что из-за большого техсбоя на стороне поставщика ИТ-услуг в Пулково сегодня произошла задержка вылета рейсов «Аэрофлота».