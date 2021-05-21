В Пулково из-за глобального технического сбоя задерживается вылет рейсов «Аэрофлота»

Самолет из Сочи аварийно сел в Пулково из-за неисправного датчика шасси. Фото: Пресс-служба аэропорта

Самолет из Сочи аварийно сел в Пулково из-за неисправного датчика шасси. Фото: Пресс-служба аэропорта

В Пулково сегодня задержки вылета рейсов «Аэрофлота». В пресс-службе авиакомпании принесли пассажирам извинения за неудобства.

Из-за большого техсбоя на стороне поставщика ИТ-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета, сообщает 78.ru.

Пассажиров просят следить за сообщениями об изменении времени вылета и за табло аэропортов. Сейчас известно о задержке шести рейсов. Время задержки не превышает 2 часов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолёт ВВС Польши подал сигнал о захвате. Самолёт Польши подал сигнал о захвате в рамках проходящих в республике учений в сфере противодействия терроризму. «Это происходит в рамках тактических учений», —заявила ТАСС представитель пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская.