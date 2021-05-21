Самолёт ВВС Польши подал сигнал о захвате

Самолёт ВВС Польши подал сигнал о захвате
Отношения Польши и России давно стали прохладными. Фото: pixabay

Самолёт Польши подал сигнал о захвате в рамках проходящих в республике учений в сфере противодействия терроризму.

«Это происходит в рамках тактических учений», —заявила ТАСС представитель пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская, отвечая на вопрос о появившейся в интернете информации о захвате польского самолёта.

Ранее OpenSky сообщил, что Boeing 737-86X, принадлежащий ВВС Польши, подал сигнал о захвате. Пилот отправил сигнал 7500. Это значит, что воздушное судно захвачено. Было известно, что самолёт летит недалеко от границы с Чехией в сторону Кракова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянин провел 23 года в рабстве в Польше. В Польше предъявлено обвинение двум фермерам, которые 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР Николая Ерофеева.

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