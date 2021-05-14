Россиянин провел 23 года в рабстве в Польше

Подозреваемым запретили выезжать из страны и приближаться к Ерофееву на расстояние менее 100 метров. Также Фото: pixabay

Подозреваемым запретили выезжать из страны и приближаться к Ерофееву на расстояние менее 100 метров. Также Фото: pixabay

В Польше предъявлено обвинение двум фермерам, которые 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР Николая Ерофеева.

Как сообщает ТАСС, двум гражданам Польши вменяют статью о торговле людьми. Поляки держали россиянина в рабстве и заставляли работать на птицефабрике под Люблином. По словам Ерофеева, его не кормили, избивали и запрещали выходить к людям в город.

Подозреваемым запретили выезжать из страны и приближаться к Ерофееву на расстояние менее 100 метров. Также суд арестовал имущество одного из поляков на сумму 50 тысяч долларов. После разбирательства эту деньги могут выплатить потерпевшему в качестве компенсации.

Сейчас россиянину 60 лет. Он приехал в Польшу в 1989 году и работал в дислоцированной советской военной части. Позже он решил нелегально остаться в стране и нашел работу на ферме. Он никому не рассказывал о своей истории, поскольку боялся, что его депортируют. Его история раскрылась год назад благодаря расследованию журналистов.

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