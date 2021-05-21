«Бетономешалка» сбила с ног мотоциклиста по дороге в Красное село

&#171;Бетономешалка&#187; сбила с ног мотоциклиста по дороге в Красное село
Сбит мотоциклист пл дороге в Красное село. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге по дороге в Красное село произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой машины автомобиля «Автобетоносмесителя» и мотоциклиста.

В социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» сообщается, что случилась авария, в результате которой мужчина, сидевший за рулем мотоцикла лежит на обочине.

Известно, что по дороге в Красное Село на дороге 41К-135 у СНТ «Здоровье-3» данная авария является причиной затруднения движения.

На фотографии сделанной очевидцем происходящего заметно, как мотоцикл марки «БМВ» лежит на дороге, а рядом с ним его водитель. Потерпевшему положили что-то под голову и над ним заботливо сидит другой мужчина.

На данный момент неизвестно о состоянии водителя мотоцикла.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что таксист на Московском проспекте сбил мотоциклиста и не признает свою вину.

дтп красное село мотоциклист новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из ковида в «цифру»: каким стал 2020 год для недвижимости Петербурга
Экс-главу Фонда петербургского капремонта Дениса Шабурова выпустили из изолятора
«Бетономешалка» сбила с ног мотоциклиста по дороге в Красное село
В Веселом поселке невеселый инцидент: мужчины вышли из троллейбуса, ...
Стало известно, когда откроется зона просмотра матчей Евро на Дворцовой площади
Петербург уже стоит в 8-балльных пробках
Транспортная прокуратура Петербурга отреагировала на сообщение Аэрофлота о ...
Женщина, две девочки и взрослый мужчина: последние жертвы падений с высоты ...