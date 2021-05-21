«Бетономешалка» сбила с ног мотоциклиста по дороге в Красное село

В Петербурге по дороге в Красное село произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой машины автомобиля «Автобетоносмесителя» и мотоциклиста.

В социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» сообщается, что случилась авария, в результате которой мужчина, сидевший за рулем мотоцикла лежит на обочине.

Известно, что по дороге в Красное Село на дороге 41К-135 у СНТ «Здоровье-3» данная авария является причиной затруднения движения.

На фотографии сделанной очевидцем происходящего заметно, как мотоцикл марки «БМВ» лежит на дороге, а рядом с ним его водитель. Потерпевшему положили что-то под голову и над ним заботливо сидит другой мужчина.

На данный момент неизвестно о состоянии водителя мотоцикла.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что таксист на Московском проспекте сбил мотоциклиста и не признает свою вину.