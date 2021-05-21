Экс-главу Фонда петербургского капремонта Дениса Шабурова выпустили из изолятора

Экс-главу Фонда петербургского капремонта Дениса Шабурова выпустили из изолятора
Ранее Шабуров был первым заместителем руководителя Жилищного комитета Северной столицы. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Экс-главу Фонда петербургского капремонта Дениса Шабурова отпустили из изолятора. Об сообщает 78.ru, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Напомним, что в отношении бывшего руководителя Фонда капитального ремонта Северной столицы Дениса Шабурова было возбуждено три уголовных дела. Бывшего чиновника подозревают в получении крупной взятки.

На своей должности Шабуров провел пять лет и оставил своему преемнику не самое простое наследство. Теперь его подозревают во взятке в особо крупном размере.

С поста главы Фонда капремонта Денис Шабуров ушел летом прошлого года – он два месяца не досидел в своем кресле до конца срока. Уже тогда он уходил на фоне уголовного дела, штрафов и грядущей проверки КСП.

Ранее Gazeta.SPb писала, чем запомнился Петербургу экс-глава Фонда капремонта Денис Шабуров, которого задержали по подозрению во взятке.

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