Росприроднадзор рассказал, почему в лужах Петербурга желтые разводы

Как рассказывает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора, им начали поступать обращения от петербуржцев, которые крайне обеспокоены желтыми разводами, появляющимися сразу после ливня на асфальте и лужах.
Оказалось, что желтые разводы – это всего лишь пыльца деревьев. К середине мая начинает пылить ель и береза, а к концу месяца дуб и сосна.
Однако горожане думают, что все связано с выбросом в атмосферу загрязняющих веществ.
Таким образом, пыльцевые зерна имеют воздушные мешки, благодаря которым и циркулируют в атмосфере. Затем вода от дождя вымывает эти пыльцевые зерна. В связи с чем и образуются желтые разводы.
Ранее Gazeta.Spb сообщала, что петербуржцам не понравился корпоратив на территории памятника природы «Дудергофские высоты».
Также Gazeta.Spb писала, что в Петербурге ливни, грозы и град, то есть «привычная» для мая погода.