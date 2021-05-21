Росприроднадзор рассказал, почему в лужах Петербурга желтые разводы

Росприроднадзор рассказал, почему в лужах Петербурга желтые разводы
Желтые разводы в лужах Петербурга. Фото: Росприроднадзор

Как рассказывает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора, им начали поступать обращения от петербуржцев, которые крайне обеспокоены желтыми разводами, появляющимися сразу после ливня на асфальте и лужах.

Оказалось, что желтые разводы – это всего лишь пыльца деревьев. К середине мая начинает пылить ель и береза, а к концу месяца дуб и сосна.

Однако горожане думают, что все связано с выбросом в атмосферу загрязняющих веществ.

Таким образом, пыльцевые зерна имеют воздушные мешки, благодаря которым и циркулируют в атмосфере. Затем вода от дождя вымывает эти пыльцевые зерна. В связи с чем и образуются желтые разводы.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что петербуржцам не понравился корпоратив на территории памятника природы «Дудергофские высоты».

Также Gazeta.Spb писала, что в Петербурге ливни, грозы и град, то есть «привычная» для мая погода.

дождь новости СПб разводы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Росприроднадзор рассказал, почему в лужах Петербурга желтые разводы
В Северной столице до 12 мая продлены коронавирусные ограничения
Дорожные «артисты» в Петербурге заработали более 9 млн рублей
Из ковида в «цифру»: каким стал 2020 год для недвижимости Петербурга
Экс-главу Фонда петербургского капремонта Дениса Шабурова выпустили из изолятора
«Бетономешалка» сбила с ног мотоциклиста по дороге в Красное село
В Веселом поселке невеселый инцидент: мужчины вышли из троллейбуса, ...
Стало известно, когда откроется зона просмотра матчей Евро на Дворцовой площади