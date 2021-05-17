Ливни, грозы, град: в Петербурге во вторник будет «привычная» для мая погода

Уже во вторник, 18 мая, в город на Неве нагрянут дожди и сильные ветра. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Прогноз погоды оставляет желать лучшего. Главное управление МЧС России по Петербургу объявило об ухудшении погодных условий.

В Северную столицу заявятся дожди, однако они будут довольно кратковременными. Хотя местами в Петербурге случатся ливни, грозы и даже град.

Кроме того, есть вероятность, что при грозе ветер может достигнуть до 20 метров в секунду.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов не обрадовал петербуржцев, когда рассказал, что ждать жаркое лето не приходится.

Также Gazeta.Spb писала, что в некоторых регионах России на этой неделе воздух прогреется до 36 градусов.