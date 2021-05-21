Манижу исключили из десятки фаворитов на «Евровидение-2021»

Букмекеры убрали исполнительницу «Русской женщины» Манижу из десяти фаворитов музыкального песенного конкурса «Евровидение-2021».

Согласно данным сайта EuroINvision певица спустилась уже на 15-ю строчку после того, как прошел второй полуфинал конкурса 20 мая.

При этом, первые три строчки все еще принадлежат группе из Италии Måneskin, француженке Барбаре Прави и участница от Мальты Дестини Чукуньере соответственно.

Напомним, что выступление певицы Манижи набрало рекордное количество просмотров среди всех конкурсантов первого полуфинала «Евровидения». Его увидели более 6,2 миллиона человек. При этом полная трансляция полуфинала набрала всего 2,8 миллиона просмотров. На втором месте оказалась украинская группа, а на третьем – кипрская группа.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что после ДТП на «Коле», где погиб мужчина и пострадал пятилетний ребенок, проводится проверка.

Также Gazeta.Spb писала, что певец Леонид Агутин назвал песню Манижи «стыдной» для «Евровидения».