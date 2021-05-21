Фанаты оценили новый клип Little Big

Петербургская группа Little Big удивила поклонников новым клипом в стиле Rammstein.

Группа представила песню и видеоклип We Are Little Big. Некоторые пользователи сравнили песню с композициями групп Rammstein и Jane Air. Фронтмен Little Big Илья Прусикин рассказал, что песня будет в новом альбоме, над которым сейчас работают музыканты.

«Вот это уже интереснее! Наконец-то! Продолжайте в том же духе!», «Супер Ждём альбом», «Вспомнили молодость! Круто!», — пишут фанаты в комментариях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Little Big отказались от участия в конкурсе «Евровидение-2021». До этого момента сохранялась высокая вероятность того, что на конкурс отправятся именно петербургские музыканты