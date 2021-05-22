В субботу в Пулково нет задержанных рейсов

В субботу в Пулково нет задержанных рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В субботу, 22 мая, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолёт ВВС Польши подал сигнал о захвате. Самолёт Польши подал сигнал о захвате в рамках проходящих в республике учений в сфере противодействия терроризму. «Это происходит в рамках тактических учений», —заявила ТАСС представитель пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская.

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