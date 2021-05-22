Число регистраций новых случаев коронавируса в Петербурге сократилось на 4,72 процента

Регистрация новых случаев коронавируса в Петербурге сократилась на 4,72% по сравнению с прошлой неделей, но тенденция к росту распространения COVID-19 есть.
Об этом сообщили в Межведомственном городском совете по борьбе с распространением коронавируса. Суточная госпитализация взрослых с COVID-19 сократилась на 4,6%. Общее число больных COVID-19 за неделю увеличилось на 4,5%.
Наблюдается тенденция к росту распространения коронавируса. Противоэпидемический эффект длительных майских выходных и разобщения коллективов заканчивается, сообщают в совете.
Единственным надежным заслоном на пути дальнейшего распространения инфекции является прививка.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что временный госпиталь в «Ленэкспо» снова заработал, а больница Семашко возобновила прием коронавирусных пациентов.