Число регистраций новых случаев коронавируса в Петербурге сократилось на 4,72 процента

Регистрация новых случаев коронавируса в Петербурге сократилась на 4,72% по сравнению с прошлой неделей, но тенденция к росту распространения COVID-19 есть.

Об этом сообщили в Межведомственном городском совете по борьбе с распространением коронавируса. Суточная госпитализация взрослых с COVID-19 сократилась на 4,6%. Общее число больных COVID-19 за неделю увеличилось на 4,5%.

Наблюдается тенденция к росту распространения коронавируса. Противоэпидемический эффект длительных майских выходных и разобщения коллективов заканчивается, сообщают в совете.

Единственным надежным заслоном на пути дальнейшего распространения инфекции является прививка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что временный госпиталь в «Ленэкспо» снова заработал, а больница Семашко возобновила прием коронавирусных пациентов.