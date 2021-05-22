Число регистраций новых случаев коронавируса в Петербурге сократилось на 4,72 процента

Число регистраций новых случаев коронавируса в Петербурге сократилось на 4,72 процента
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Регистрация новых случаев коронавируса в Петербурге сократилась на 4,72% по сравнению с прошлой неделей, но тенденция к росту распространения COVID-19 есть.

Об этом сообщили в Межведомственном городском совете по борьбе с распространением коронавируса. Суточная госпитализация взрослых с COVID-19 сократилась на 4,6%. Общее число больных COVID-19 за неделю увеличилось на 4,5%.

Наблюдается тенденция к росту распространения коронавируса. Противоэпидемический эффект длительных майских выходных и разобщения коллективов заканчивается, сообщают в совете.

Единственным надежным заслоном на пути дальнейшего распространения инфекции является прививка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что временный госпиталь в «Ленэкспо» снова заработал, а больница Семашко возобновила прием коронавирусных пациентов.

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