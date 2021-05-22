«Лахта центр» стал победителем международной премии по высотному строительству

«Лахта центр» стал победителем международной премии по высотному строительству
Лахта Центр. Фото: gazprom.ru

«Лахта Центр» в Северной столице выиграл премию CTBUH Awards 2021. Награду присуждают в области уникального высотного строительства.

Бащня высотой 462 метра вышла в финал, где было представлено более 160 проектов, сообщает РИА «Новости». «Лахта Центр» стал победителем в номинациях «Лучшее высотное здание Европы», «Строительство высотных зданий» и «Лучшее здание высотой более 400 метров».

Архитектор, который разработал концепцию здания, Тони Кеттл посчитал высотку заслуженным победителем конкурса.

«Это башня, олицетворяющая энергию во всех ее проявлениях посредством иллюзии движения, создаваемой изысканным фасадом здания», — отметил архитектор.

Изначально башню планировали возвести в Охте, но местные жители выступили против, посчитав, что здание разрушит облик исторического района. В итоге «Лахта центр» построили в Приморском районе.

CTBUH Awards 2021 конкурс лахта центр Лучшее высотное здание Европы Лучшее здание высотой более 400 метров


 

Новости партнеров
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российским дачникам дали разъяснение по запрету на петрушку
В России появится специальный правовой режим для мигрантов
В Петербурге за сутки выявили более 800 новых случаев COVID-19
Уголовный розыск задержал подозреваемого в нападении на малолетних петербурженок
«Лахта центр» стал победителем международной премии по высотному строительству
В Петербурге пойдут под суд автоподставщики
Выходные в Ленобласти будут дождливыми
Ремонт на Рябовском шоссе в Петербурге завершится раньше срока