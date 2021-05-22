«Лахта центр» стал победителем международной премии по высотному строительству

«Лахта Центр» в Северной столице выиграл премию CTBUH Awards 2021. Награду присуждают в области уникального высотного строительства.

Бащня высотой 462 метра вышла в финал, где было представлено более 160 проектов, сообщает РИА «Новости». «Лахта Центр» стал победителем в номинациях «Лучшее высотное здание Европы», «Строительство высотных зданий» и «Лучшее здание высотой более 400 метров».

Архитектор, который разработал концепцию здания, Тони Кеттл посчитал высотку заслуженным победителем конкурса.

«Это башня, олицетворяющая энергию во всех ее проявлениях посредством иллюзии движения, создаваемой изысканным фасадом здания», — отметил архитектор.

Изначально башню планировали возвести в Охте, но местные жители выступили против, посчитав, что здание разрушит облик исторического района. В итоге «Лахта центр» построили в Приморском районе.