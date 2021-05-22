В Петербурге за сутки выявили более 800 новых случаев COVID-19

Заболеваемость по стране снизилась (9232 случая), сообщает оперштаб по борьбне с инфекцией. В Петербурге впервые за последние месяцы количество заболевших превысило 800 человек (815). За 24 часа в России умерли 389 пациентов с коронавирусом, из них 43 в Петербурге.

Первое место по количеству заболевших отдано Москве с 2954 случаями, на втором месте Северная столица, на третьем — Московская область.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число регистраций новых случаев коронавируса в Петербурге сократилось на 4,72 процента. Регистрация новых случаев коронавируса в Петербурге сократилась на 4,72% по сравнению с прошлой неделей, но тенденция к росту распространения COVID-19 есть. Об этом сообщили в Межведомственном городском совете по борьбе с COVID-19.