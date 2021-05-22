Полиция Петербурга закрыла два интернет-магазина наркотиков

20 мая в 14:00 сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга задержали 40-летнего мужчину, который выполнял роль закладчика «мастер-кладов» наркотических средств и психотропных веществ в интернет-магазинах в одном из мессенджеров.

В ходе личного досмотра обнаружили и изъяли 64 свертка с наркотическими средствами и психотропными веществами, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Согласно проведенным исследованиям представленное на исследование вещество в трех свертках является наркотическим средством, общей массой 8,13 г. Оставшиеся свертки, представленные на исследование, изучат при проведении последующей экспертизы.

В ходе обыска по месту жительства обнаружили и изъяли: различные наркотические средства и психотропные вещества (виды и масса изъятых веществ будут определены на стадии проведения экспертизы), электронные весы, упаковочный материал.

Ранее сотрудники полиции уже задерживали двух работников указанного интернет-магазина: 40-летнюю женщину и 39-летнего мужчину. Им мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

11 марта были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ; 16 апреля было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ; 21 мая возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемого ранее судимого мужчину задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге люди заплатили за туристические путёвки, но так и их не получили.