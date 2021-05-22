В Петербурге люди заплатили за туристические путёвки, но так и их не получили

Сейчас по путевкам компании отдыхают порядка 600 тысяч человек. Фото: pixabay

Сейчас по путевкам компании отдыхают порядка 600 тысяч человек. Фото: pixabay

19 мая полиция Петербурга задержала 36-летнюю гражданку, работающую менеджером. Она подозревается в махинациях с туристическими путёвками. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

С 12 февраля 2021 года по 25 марта 2021 года в полицию обратились пять граждан, которые сообщили, что на оформление туристических путевок передали 36-летней гражданке денежные средства, но услуга оказана не была, денежные средства не возвращались, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По всем фактам были возбуждены уголовное дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сумма преступного дохода злоумышленницы составила 966 тысяч 500 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перцовым баллончиком встретили полицию Санкт-Петербурга в баре на Рубинштейна.