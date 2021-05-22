Перцовом баллончиком встретили полицию Петербурга в баре на Рубинштейна

Перцовом баллончиком встретили полицию Петербурга в баре на Рубинштейна
Мужчина укусил полицейского. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

20 мая около 20:00 в помещении бара по ул. Рубинштейна проводились проверочные мероприятия по выявлению контрафактной продукции. В ходе проверки возник конфликт с представителями бара, в ходе которого неустановленное лицо из хулиганских побуждений применило перцовый баллончик аэрозольного типа.

Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти. Полиция приняла меры по установлению лица, распылившего баллончик.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина угрожал ружьём из-за громкой музыки. 21 мая в полицию Волховского района Ленобласти от 33-летнего мужчины, проживающего в деревне Васкиничи, поступило сообщение о том, что его сосед выстрелил в сторону заявителя из охотничьего ружья. В результате выезда «по горячим следам» задержали 38-летнего мужчину.

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