У адвоката угнали Lexus за 8 млн рублей

У адвоката угнали Lexus за 8 млн рублей
В гараже стояли 7 дорогих внедорожников, числящихся угнанными: «Шевроле Тахо», «Ауди Q8», «Лексус LX», «Лексус RX», «Тойота Ленд Крузер 200» и «Порше». Фото: pixabay.com

В полицию Санкт-Петербурга обратился молодой человек 33 лет с заявлением об угоне элитной машины.

Мужчина сообщил, что «Лексус LX 570» могли угнать в период с 5 по 21 мая этого года. Авто было припаркована у дом 13 по Тележенной улице. Молодой человек работает адвокатом, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сумма ущерба 7 963 000 рублей. Возбудили уголовное дело по статье «Кража». Приняты меры к розыску похищенного автотранспорта и задержанию причастных к его хищению.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга закрыла два интернет-магазина наркотиков. 20 мая в 14:00 сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга задержали 40-летнего мужчину, который выполнял роль закладчика «мастер-кладов» наркотических средств и психотропных веществ в интернет-магазинах в одном из мессенджеров.

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