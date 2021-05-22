У адвоката угнали Lexus за 8 млн рублей

В полицию Санкт-Петербурга обратился молодой человек 33 лет с заявлением об угоне элитной машины.

Мужчина сообщил, что «Лексус LX 570» могли угнать в период с 5 по 21 мая этого года. Авто было припаркована у дом 13 по Тележенной улице. Молодой человек работает адвокатом, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сумма ущерба 7 963 000 рублей. Возбудили уголовное дело по статье «Кража». Приняты меры к розыску похищенного автотранспорта и задержанию причастных к его хищению.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга закрыла два интернет-магазина наркотиков. 20 мая в 14:00 сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга задержали 40-летнего мужчину, который выполнял роль закладчика «мастер-кладов» наркотических средств и психотропных веществ в интернет-магазинах в одном из мессенджеров.