В центре Петербурга прошел парад ретро-транспорта

В параде приняли участие раритетный общественный транспорт и различные автомобили.

В Санкт-Петербурге сегодня, 22 мая, состоялся парад ретро-транспорта. Он прошел в рамках транспортного фестиваля SpbTransportFest, стартовавшего 20 мая в честь дня города. Об этом сообщает СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Известно, что в мероприятии приняли участие исторические троллейбусы, автобусы, трамваи, грузовые и легковые автомобили, и даже ретро-мотоциклы. Колонна двигалась от гостиницы «Прибалтийская» через Невский проспект к Инженерной улице. Машины в данный момент находятся там, так что все желающие могут на них посмотреть до шести часов вечера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин и Шойгу высоко оценили парад Победы на Красной площади. Главком отметил, что военные хорошо справились с поставленными задачами. Салюков отметил общие старания, а также обратил внимание на то, что погода была не совсем хорошей.