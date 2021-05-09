Путин и Шойгу высоко оценили парад Победы на Красной площади

Путин и Шойгу высоко оценили парад Победы на Красной площади
Главком отметил, что военные хорошо справились с поставленными задачами. Фото: Кремль

Владимир Путин и министр обороны РФ высоко оценили парад Победы, прошедший сегодня на Красной площади.

Парад высоко оценили верховный главнокомандующий и Сергей Шойгу, сообщил главком сухопутных войск Олег Салюков. Он также отметил, что они поинтересовались мнением ветеранов. Им тоже понравился парад.

Главком отметил, что военные хорошо справились с поставленными задачами. Салюков отметил общие старания, а также обратил внимание на то, что погода была не совсем хорошей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лондоне почтили память советских солдат, погибших в годы войны. У Советского воинского мемориала собрались десятки людей, сообщает РИА «Новости». Люди возложили цветы к мемориалу. Состоялась минута молчания. Церемония была короткой. Сделать ее дольше не позволили ограничительные меры.
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