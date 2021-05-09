Путин и Шойгу высоко оценили парад Победы на Красной площади

Владимир Путин и министр обороны РФ высоко оценили парад Победы, прошедший сегодня на Красной площади.

Парад высоко оценили верховный главнокомандующий и Сергей Шойгу, сообщил главком сухопутных войск Олег Салюков. Он также отметил, что они поинтересовались мнением ветеранов. Им тоже понравился парад.

Главком отметил, что военные хорошо справились с поставленными задачами. Салюков отметил общие старания, а также обратил внимание на то, что погода была не совсем хорошей.