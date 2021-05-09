В Лондоне почтили память советских солдат, погибших в годы войны

В Лондоне почтили память советских солдат, погибших в годы войны
Британия помнит подвиг советских солдат. Фото: Pixabay

Память советских солдат, погибших в годы Великой отечественной войны, почтили жители Лондона.

У Советского воинского мемориала собрались десятки людей, сообщает РИА «Новости». Люди возложили цветы к мемориалу. Состоялась минута молчания. Церемония была короткой. Сделать ее дольше не позволили ограничительные меры.

Посол РФ Андрей Келин отметил, что в Британии не переписывают итоги Второй мировой войны. Британия помнит подвиг советских солдат. В стране следят за советскими воинскими захоронениями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболисты «Зенита» почтили память погибших солдат на Пискаревском кладбище. Сегодня футболисты «Зенита», женской команды и «Газпром»-академии почтили память жертв Великой Отечественной войны на Пискарёвском кладбище. Футболист Ярослав Ракицкий отметил, что День Победы живёт в сердцах.
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