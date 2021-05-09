В Лондоне почтили память советских солдат, погибших в годы войны

Память советских солдат, погибших в годы Великой отечественной войны, почтили жители Лондона.

У Советского воинского мемориала собрались десятки людей, сообщает РИА «Новости». Люди возложили цветы к мемориалу. Состоялась минута молчания. Церемония была короткой. Сделать ее дольше не позволили ограничительные меры.

Посол РФ Андрей Келин отметил, что в Британии не переписывают итоги Второй мировой войны. Британия помнит подвиг советских солдат. В стране следят за советскими воинскими захоронениями.