Футболисты «Зенита» почтили память погибших солдат на Пискаревском кладбище

Под записью уже 73 лайка. Фото: скрин Твиттер "Зенит"

Под записью уже 73 лайка. Фото: скрин Твиттер "Зенит"

Сегодня футболисты «Зенита», женской команды и «Газпром»-академии почтили память жертв Великой Отечественной войны на Пискарёвском кладбище.

Об этом сообщила пресс-служба «Зенита». Футболист Ярослав Ракицкий отметил, что День Победы живёт в сердцах. Россияне должны чтить память тех, кто защищал родину. Он поблагодарил ветеранов за победу.

«Зенит» выложил пост о посещении Пискарёвского кладбища в Twitter. Под записью уже 73 лайка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дзюба не полетел с «Зенитом» на матч с «Уфой». Форвард «Зенита» Артём Дзюба пропустит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы». Матч «Уфа» — «Зенит» пройдут в субботу, 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Артём Дзюба в нынешнем сезоне РПЛ провёл 26 матчей, забил 16 мячей и отметился шестью результативными передачами.