Губернатор Петербурга рассказал о готовности города к Евро-2020

По мнению Александра Беглова Петербург готов к Евро-2020. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По мнению Александра Беглова Петербург готов к Евро-2020. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов оценил готовность города к проведению Евро-2020.

На сайте администрации Санкт-Петербурга сообщается, что город обеспечен всеми необходимыми мерами безопасности.

Кроме того, по мнению Александра Беглов в Петербурге подготовлена вся должная инфраструктура, чтобы было возможно провести чемпионат Европы по футболу.

Градоначальник Петербурга рассказал, что в городе существует основной стадион, однако подготовлено еще несколько площадок. Александр Беглов имел в виду стадион «Петровский», «Турбостроитель» и площадку в Зеленогорске, где состоятся тренировки.

Согласно мнению губернатора, в городе на Неве есть все должные меры безопасности.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что стало известно, кто получит право бесплатного проезда в общественном транспорте Петербурга во время матчей ЕВРО-2020.