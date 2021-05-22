Над головами петербуржцев в Красногвардейском районе висит кусок карниза, напичканный гвоздями

В Красногвардейском районе висит карниз с гвоздями. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Красногвардейском районе висит карниз с гвоздями. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Красногвардейском районе города на одном из домов висит кусок карниза, напичканный гвоздями. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Красногвардейском районе Северной столицы на Новочеркасском проспекте дома 43 расположился большой кусок карниза с гвоздями.

Очевидец происходящего, который и сделал фотографии в данном районе сообщил, что опасный предмет висит прямо над остановкой общественного транспорта.

Пользователи Сети в один голос вторят, что необходимо звонить в специальные службы, чтобы ликвидировать потенциально опасный карниз.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что после повреждения одной из ниток энергомоста в Крыму министр топлива и энергетики РК Евгений Рукавишников сказал, что пилится сук, на котором мы сидим.