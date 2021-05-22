Россияне оценили выступление Манижи в финале «Евровидения»

Российская исполнительница Манижа выступила пятой по счету в финале международного песенного конкурса «Евровидение 2021».

Номер певицы был достаточно ярким и экспрессивным. Так, Манижа сначала вышла в объемном платье, которое было сшито из кусочков ткани, собранных со всей России. А после «вышла» из него осталась в красном комбинезоне.

На пользователей Сети выступление девушки оказало неизгладимое впечатление.

«Мой голос за тебя! Из Германии! Спасибо! Ты просто прорыв! Всё выступление были мурашки сплошные! Это что-то невероятное, спасибо за это мэссэдж», — пишут комментарии в Instagram Манижи.

Фанаты пишут, что девушка «дала жару».

«Отработано на 1000%! Ты лучшая… я все время плачу на припеве.. прямо в сердце», — добавляют зрители.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Яна Рудковская считает «Евровидение-2021» слабейшим за 20 лет.