Россияне оценили выступление Манижи в финале «Евровидения»

Россияне оценили выступление Манижи в финале &#171;Евровидения&#187;
Манижа выступила в финале "Евровидения". Фото: скриншот Instagram

Российская исполнительница Манижа выступила пятой по счету в финале международного песенного конкурса «Евровидение 2021».

Номер певицы был достаточно ярким и экспрессивным. Так, Манижа сначала вышла в объемном платье, которое было сшито из кусочков ткани, собранных со всей России. А после «вышла» из него осталась в красном комбинезоне.

На пользователей Сети выступление девушки оказало неизгладимое впечатление.

«Мой голос за тебя! Из Германии! Спасибо! Ты просто прорыв! Всё выступление были мурашки сплошные! Это что-то невероятное, спасибо за это мэссэдж», — пишут комментарии в Instagram Манижи.

Фанаты пишут, что девушка «дала жару».

«Отработано на 1000%! Ты лучшая… я все время плачу на припеве.. прямо в сердце», — добавляют зрители.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Яна Рудковская считает «Евровидение-2021» слабейшим за 20 лет.

евровидение-2021 манижа песенный конкурс


 

Новости партнеров
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне оценили выступление Манижи в финале «Евровидения»
После ДТП на Обводном канале был госпитализирован грудничок
Двойная радуга порадовала петербуржцев в субботу вечером
«Ночь музеев» в Петербурге только началась, но уже собрала ...
Яна Рудковская считает «Евровидение-2021» слабейшим за 20 лет
Настал черед Манижи выступить в финале Евровидения
На Обводном канале из-за аварии у иномарки вздыбился капот
Над головами петербуржцев в Красногвардейском районе висит кусок карниза, ...