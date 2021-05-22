Яна Рудковская считает «Евровидение-2021» слабейшим за 20 лет

Яна Рудковская считает &#171;Евровидение-2021&#187; слабейшим за 20 лет
По мнению Яны Рудковской "Евровидение" сдает свои позиции. Фото: скриншот instagram

Российская телеведущая, музыкальный продюсер и предприниматель Яна Рудковская объяснила, что крайне удивлена низким уровнем сегодняшнего песенного конкурса «Евровидение».

РИА Новости сообщают, что по мнению Рудковской, в этот раз музыкальный конкурс является самым слабым на ее памяти. При том, что женщина следит за ним на протяжении 20 лет.

Яна Рудковская рассказала, что по результатам второго полуфинала кое-как смогла определить для себя троих худо-бедно одаренных исполнителей.

Так, представительница от России, певица Манижа, выглядит еще более привлекательно на фоне остальных конкурсантов.

Напомним, что исполнительница «Русской женщины» Манижа уже показала свой номер в финале «Евровидения-2021».

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что певицу Манижу исключили из десятки фаворитов на «Евровидение-2021».

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