Стали известны районы Петербурга, в которых чаще всего убивают

Стали известны районы Петербурга, в которых чаще всего убивают
Названы районы Петербурга, лидирующие по количеству убийств. Фото: Baltphoto

В Петербурге районы, которые оказались лидерами по количеству убийств, оказались Колпино и Курортный.

«Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщают, что за пять неполных месяцев в данных районах было убито 46 человек.

За 2021 год в Петербурге было совершено 46 убийств. Однако 10 из них произошли в Колпино и Курортном районах Северной столицы. Известно, что районы поровну «разделили» это количество убийств, то есть по пять в каждом.

Следующим идет Выборгский и Невский районы. Там случилось по четыре убийства. А в Кировском, Красногвардейском, Московском и Приморском районах — по три.

Только одно убийство произошло в Петроградском и Петродворцовом районах.

А самым благоприятным в этом плане местом оказался Кронштадт. В городе в этом году не случилось ни одного убийства.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что Пушкинский суд дал мужчине один год за убийство знакомого.

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