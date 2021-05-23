Победившая на «Евровидении» группа рассказала о своих планах

Победившая на «Евровидении» итальянская рок-группа Måneskin выпустит новый альбом до конца 2021 года, в декабре запланирован тур.
«Мы еще работаем над новым альбомом. Выпустим до конца года, до декабря», — приводит слова бас-гитаристки группы Виктории Де Анжелис РИА «Новости».
Тур коллектива также стартует в декабре.
Победителем музыкального конкурса стала Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.
На второй строчке оказалась певица из Франции — Барбара Прави с песней Voilà.
Певица Manizha — Манижа Сангин, представляющая Россию на Евровидении-2021 в Роттердаме, заняла в конкурсе 9 место. Девушка получила 204 балла. Результаты стали известны, когда были подведены итоги онлайн-голосования. Манижа выступала на конкурсе с песней «Русская женщина» под пятым номером.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что певица Манижа перед самым выходом на сцену лишилась аккредитации.